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منوعات

الوضع يسوء.. البرازيل تتوسع في حفر المقابر الجماعية لاستيعاب ضحايا كورونا.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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مريم صليب
تفشي جائحة كورونا في العالم دفع الحكومات لاتخاذ خطوات جديدة للتصدي له، ولكن الرعب يسيطر على المشهد بقوة وأعداد الضحايا التي لا تتوقف. 
وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن البرازيل تستعد للتوسع في بناء المقابر لاستيعاب عدد الضحايا الناجمين عن فيروس كورونا، فالمقابر المتاحة غير كافية . 

وأعلنت الحكومة أنها ستحفر قبور جماعية لموتى فيروس كورونا بسبب إرتفاع أعداد الضحايا و عدم توافر أماكن كافية في المقابر الخاصة أو حتى الحكومية . 

وذكرت الحكومة البرازيلية ىأن عدد ضحايا فيروس كورونا وصلوا اليوم إلى أكثر من 42 ألف حالة وفاة و85 ألف حالة اصابة حسب ما ورد في بيانات الصحة البرازيلية . 


الوضع يسوء.. البرازيل تتوسع في حفر المقابر الجماعية لاستيعاب ضحايا كورونا.. صور
الوضع يسوء.. البرازيل تتوسع في حفر المقابر الجماعية لاستيعاب ضحايا كورونا.. صور
الوضع يسوء.. البرازيل تتوسع في حفر المقابر الجماعية لاستيعاب ضحايا كورونا.. صور
الوضع يسوء.. البرازيل تتوسع في حفر المقابر الجماعية لاستيعاب ضحايا كورونا.. صور
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