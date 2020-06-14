صحة الوادي الجديد: توزيع حقائب العلاج والمعقمات للمخالطين لحالات كوروانا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأحد، تكثيف قوافل توزيع حقائب العلاج والدواء والمعقمات للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا تزامنا مع زيادة أعداد الإصابات الجديدة.





أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أنه تم عمل قوافل طبية تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من خلال فرق تابعة للرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتورة تهاني يونس، بهدف توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمنازلهم، والمصابين بحالات بسيطة، ويخضعون للعزل المنزلي، وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي جرى تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان.





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ومن جانبها أوضحت الدكتورة تهاني يونس، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أن الفرق تنتشر يوميًا في جميع مدن المحافظة، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وجرى توزيعها عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات وتمريض الوحدات الصحية.





وأضافت تهاني، أن القوافل تتولى تقديم التوعية للحالات التي يجري تسليمها العلاج بالمنزل، وشرح كيفية الاستخدام، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصًا على صحتهم وسلامتهم.





من ناحية أخري، أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، فتح العيادات الخارجية لمستشفى الفرافرة المركزي بجوار مقر بنك مصر بمدينة الفرافرة وذلك بعد نقلها خارج المستشفى بعد ظهور حالات إيجابية بالأطقم الطبية بها لفيروس كورونا.