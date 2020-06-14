«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور





وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، صورًا ترصد حالة الزحام التي تشهدها مقرات تقديم اعتذارات الثانوية العامة اليوم، على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة المتكررة من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد وسط التجمعات.





وقد تلاحظ من خلال رصد شكل التجمعات ، حرص معظم المعلمين في طوابير تقديم الاعتذارات، على إرتداء الكمامات خوفا من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .





وقد حددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول الاعتذارات فيما يلي:

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية يؤكد مرض المعلم. 2. إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك). 3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية). 4. أن يكون المعلم ينطبق عليه نسبة عجز 5%. 5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد). 6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد). 7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام). 8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل). 9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط). 10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

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كما حددت وزارة التربية والتعليم مقرات معينة ليتوجه إليها المعلمون تقديم الاعتذارات ، وتتمثل هذه المقرات فيما يلي :

القاهرة: مدرسة المجمع الحرفي بالوايلي – مدرسة الوايلي للتربية الفكرية الجيزة: مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد الإعدادية – مدرسة السعيدية الرياضية بنين القليوبية: مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات المنوفية: مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم الغربية: مدرسة الأقباط الإعدادية "قطاع المنصورة" – مدرسة طنطا الثانوية بنات "قطاع الإسكندرية" الشرقية: مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة الدقهلية: مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات الإسكندرية: مدرسة نبويى موسى الإعدادية النموذجية البحيرة: مدرسة عاشور العبد الإعدادية كفر الشيخ: مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين دمياط: مدرسة عمر مكرم الابتدائية بورسعيد: مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية للغات الإسماعيلية: مدرسة التربية الفكرية "الشيخ زايد" السويس: مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات مطروح: القاعة الكبرى بالمديرية شمال سيناء: مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات جنوب سيناء: مقر إدارة شئون الطلبة بديوان المديرية بني سويف: مدرسة عمر بن عبد العزيز 2 الابتدائية الفيوم: مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة المنيا: مدرسة الفريق صفي الدين أبو شتاق الثانوية بنين "رجال" – مدرسة الشهيد محمد جمال حليقة الإعدادية بنين "سيدات" أسيوط: مدرسة الحرية الرسمية للغات "رجال" – مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات "سيدات" سوهاج: مدرسة الحديثة الإعدادية بنات "سيدات" – مدرسة صلاح سالم الإعدادية "رجال" قنا: مدرسة مدينة العمال الابتدائية المشتركة "رجال" – مدرسة السادات الابتدائية سيدات الأقصر: مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية "رجال" – مدرسة خالد بن الوليد الثانوية "سيدات" أسوان: مدرسة اسوان الثانوية التجارية المتقدمة "رجال" - مدرسة اسوان الثانوية بنات "سيدات" الوادي الجديد: مدرسة الشهداء الإعدادية "رجال" – مدرسة صلاح الدين الإعدادية "سيدات" البحر الأحمر: مدرسة البحر الأحمر الابتدائية "رجال " – مدرسة الغردقة الابتدائية "سيدات"

شهدت محافظات الجمهورية إقبالاً كبيراً من المعلمين على تقديم اعتذارات عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، وذلك في أول يوم من فتح باب تقديم الاعتذارات اليوم.