«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

القاهرة: مدرسة المجمع الحرفي بالوايلي – مدرسة الوايلي للتربية الفكرية
الجيزة: مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد الإعدادية – مدرسة السعيدية الرياضية بنين
القليوبية: مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات
المنوفية: مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم
الغربية: مدرسة الأقباط الإعدادية "قطاع المنصورة" – مدرسة طنطا الثانوية بنات "قطاع الإسكندرية"
الشرقية: مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة
الدقهلية: مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات
الإسكندرية: مدرسة نبويى موسى الإعدادية النموذجية
البحيرة: مدرسة عاشور العبد الإعدادية
كفر الشيخ: مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين
دمياط: مدرسة عمر مكرم الابتدائية
بورسعيد: مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية للغات
الإسماعيلية: مدرسة التربية الفكرية "الشيخ زايد"
السويس: مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات
مطروح: القاعة الكبرى بالمديرية
شمال سيناء: مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات
جنوب سيناء: مقر إدارة شئون الطلبة بديوان المديرية
بني سويف: مدرسة عمر بن عبد العزيز 2 الابتدائية
الفيوم: مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة
المنيا: مدرسة الفريق صفي الدين أبو شتاق الثانوية بنين "رجال" – مدرسة الشهيد محمد جمال حليقة الإعدادية بنين "سيدات"
أسيوط: مدرسة الحرية الرسمية للغات "رجال" – مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات "سيدات"
سوهاج: مدرسة الحديثة الإعدادية بنات "سيدات" – مدرسة صلاح سالم الإعدادية "رجال"
قنا: مدرسة مدينة العمال الابتدائية المشتركة "رجال" – مدرسة السادات الابتدائية سيدات
الأقصر: مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية "رجال" – مدرسة خالد بن الوليد الثانوية "سيدات"
أسوان: مدرسة اسوان الثانوية التجارية المتقدمة "رجال" - مدرسة اسوان الثانوية بنات "سيدات"
الوادي الجديد: مدرسة الشهداء الإعدادية "رجال" – مدرسة صلاح الدين الإعدادية "سيدات"
البحر الأحمر: مدرسة البحر الأحمر الابتدائية "رجال " – مدرسة الغردقة الابتدائية "سيدات"