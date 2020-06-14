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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان على السوشيال ميديا

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:31 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: 

حبيبى يا فنان - منور يا وحش - ربنا يوفقك 

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تصدرت أغنية كورونا لـ محمد رمضان، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد مرور يومين على طرحها عبر قناة الفنان محمد رمضان على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو. 


وحققت أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان، 5 ملايين و877 ألفا، مقتربة من 6 ملايين مشاهدة، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا منذ طرحها. 

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A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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