على أنغام أغنيته.. محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو فكاهى

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "





والفيديو لكلب ونمر مركب عليهم أغنيته نمبر وان كما اكتفي محمد رمضان بالتعليق عليها بالضحك .





يذكر أن محمد رمضان حقق 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.



