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فن

على أنغام أغنيته.. محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو فكاهى

السبت 13/يونيو/2020 - 07:01 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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اسماء الحسيني
شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "

والفيديو لكلب ونمر مركب عليهم أغنيته نمبر وان كما اكتفي محمد رمضان بالتعليق عليها بالضحك .

يذكر أن محمد رمضان حقق 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"  وتم تصوير فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.
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A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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