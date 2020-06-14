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تعليم

أخبار التعليم.. سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة.. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. مستشفى جامعة أسيوط يخصص 3 عيادات للكشف على العاملين

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:04 م
طلاب
طلاب
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:









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