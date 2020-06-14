أخبار التعليم.. سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة.. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. مستشفى جامعة أسيوط يخصص 3 عيادات للكشف على العاملين

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:_ من أول يوليو.. استئناف الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة جامعة بني سويف_ قواعد قبول الطلاب الجدد بمدرسة الضبعة.. التعليم: ترقبوا إعلانها قريبًا_ عميد تربية نوعية عين شمس يوضح سير عملية تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل_ لمجابهة كورونا .. مستشفى جامعة أسيوط يخصص 3 عيادات للكشف على العاملين_من بين 7026 جامعة على مستوى العالم.. جامعة سوهاج تحتل المرتبة «759» في تصنيف «Scimago» الإسباني_سيارة إسعاف لكل لجنة وتشديد الرقابة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة_ بالكمامات .. المدارس المصرية اليابانية تستعد لبدء مقابلات التلاميذ المتقدمين للعام الجديد_ نماذج استرشادية للأسئلة.. خدمات جديدة تقدمها جامعة أسيوط لطلابها في الامتحانات_ لتسهيل التدريب عن بُعد.. رئيس جامعة طنطا: تطوير المنصات الإلكترونية وفقًا للمواصفات العالمية