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تعليم

من بين 7026 جامعة على مستوى العالم.. جامعة سوهاج تحتل المرتبة «759» في تصنيف «Scimago» الإسباني

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:52 م
جامعة سوهاج 759 في
جامعة سوهاج "759" في تصنيف «Scimago» الأسباني ضمن "7026"
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خالد رياض
اعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن حصول الجامعة على المركز 759 من ضمن 7026 جامعة شملهم التصنيف الدولي لافضل الجامعات العالمية Scimago Institutions Ranking، و رقم 22 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وهو تصنيف علمي معتمد عالميا لتقييم المجلات العلمية والمعاهد والجامعات العالمية .

وقال رئيس الجامعة ان التصنيف يعتمد على ثلاثة معايير وهي "البحث العلمي والاختراعات والتواصل المجتمعي للجامعة"، مشيرا الى انه يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر، يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة "أداء البحث (50%)" و"مخرجات الابتكار (30%)"، و"التأثير المجتمعي (20%)"، موضحا انه يشترط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS في عام التقييم. 

من جانبه قال الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن وصول الجامعة لهذا التصنيف يدلل على  الجهد المبذول من قبل منتسبي الجامعة  في مجالات البحث العلمي والاختراعات العلمية والنشر العلمي.

يذكر ان مصر  تقدمت 4 مراكز في الترتيب العالمي، حيث أصبحت الدولة رقم 32 من بين 231 دولة مقارنة بالترتيب 36، وهو أعلى ترتيب حصلت عليه في تاريخ النشر العلمي المتميز .

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