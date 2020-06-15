فيديو جراف| تخصصات مطلوبة بالمنح المقدمة من جامعة عين شمس

في عدد من للمجالات الأكاديمية، وخاصة مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض

بالتعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة أيه أف أس مصر ونيوتن للخدمات التعليمي

وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020 - 2021 .