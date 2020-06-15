AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف| تخصصات مطلوبة بالمنح المقدمة من جامعة عين شمس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:01 م
منح جامعة عين شمس
منح جامعة عين شمس
Advertisements
عمر سلامة
قامت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتقديم منح دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من للمجالات الأكاديمية، وخاصة مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض.

تقدم جامعة عين شمس منح دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من للمجالات الأكاديمية، وخاصة مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض بالتعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة أيه أف أس مصر ونيوتن للخدمات التعليمي وبتمويل من الوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020 - 2021 .


  ولمزيد من التفاصيل اليكم فيديو جراف يوضح ما هي التخصصات وأهدافها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 منحة من الجامعة الأمريكية لطلاب المدارس الحكومية.. تفاصيل

تعرف على التخصصات المطلوبة بالمنح الاستثنائية الموجهة من برنامج منح علماء الجيل القادم

IEEE Helwan ينظم محاضرات لتنمية قدرات الطلاب حديثى التخرج أون لاين

جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ترشيحاتنا

بصورة مجمعة لجوائزها.. شاهد أحدث ظهور لدنيا سمير غانم

لو هتتجوز في ظل كورونا .. مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية

بعد 24 عاما.. محمد رياض يكشف كواليس تصوير لن أعيش في جلباب أبي

الجنيه يهزم الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 15-6-2020

أخبار الفن| تطور جديد في حالة رجاء الجداوي.. إصابة زوج داليا البحيري بـ فيروس كورونا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهدد بإغلاق قناة الأهلي.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا

AdvertisementS

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

سقط في بئر عميقة.. مسن ثمانيني يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة | شاهد