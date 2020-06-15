فيديو جراف| تخصصات مطلوبة بالمنح المقدمة من جامعة عين شمس

قامت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتقديم منح دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من للمجالات الأكاديمية، وخاصة مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض.
تقدم جامعة عين شمس منح دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من للمجالات الأكاديمية، وخاصة مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض بالتعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة أيه أف أس مصر ونيوتن للخدمات التعليمي وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020 - 2021 .
ولمزيد من التفاصيل اليكم فيديو جراف يوضح ما هي التخصصات وأهدافها