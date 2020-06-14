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أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من الرئاسة الفرنسية ضد تركيا بسبب التدخل في ليبيا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدرت الرئاسة الفرنسية، منذ قليل، بيانًا شديد اللهجة نددت فيه بتصرفات تركيا غير المقبولة من خلال تدخلها المباشر في ليبيا. 

وقال البيان إن سياسة تركيا في ليبيا أصبحت أكثر عدوانية وتصلبًا مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان القاهرة، مؤكدا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصة في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة.

وأشاد ماكرون بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.
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