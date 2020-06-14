لأجل غير مسمى.. إلغاء زيارة الوفد الروسي رفيع المستوى إلى تركيا

ذكرت تقارير إخبارية عاجلة، إنه تم إلغاء زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا لبحث الملف الليبي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وقالت وسائل الإعلام إنه تقرر تأجيل لقاءات الوزراء الأتراك والروس التي كانت مقررة اليوم إلى أجل غير مسمى.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستكون قادرة على مواجهة أسلحة تفوق سرعة الصوت.



وقبل هذه التطورات، سبق وذكرت شبكة بلومبرج، انه سيكون هناك اجتماعات مرتقبة غدا لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا، وذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا اليوم بالتزامن مع زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى أنقرة.

ووفق ما قالت بلومبرج، فإنه كان من المقرر أن يزور اليوم كبار الوزراء الروس تركيا، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، للحديث عن الشأن الليبي، لكن هذا تم إلغاؤه.





وفي 10 يونيو، جرت مكالمة هاتفية في بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و التركي رجب طيب أردوغان، والتي تركزت على الوضع في ليبيا ووقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ، على الحدود مع تركيا.





وتقدم أنقرة الدعم العسكري والدبلوماسي والمرتزقة للمسيطرين على طرابلس، بينما تدعم روسيا الجيش الوطني الليبي.





ويزور وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تركيا ليومين، 14 إلى 15 يونيو.





وقالت وزارة الخارجية التركية "خلال الزيارة ستتم مناقشة جميع جوانب علاقاتنا الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.".



