بدون جماهير.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع بلباو 1 - 1 بـ الدوري الإسباني.. فيديو





تقدم أتلتيك بلباو عن طريق إيكار موناين في الدقيقة 37، قبل أن ينجح دييجو كوستا في إدراك التعادل سريعا لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 39.





سيطر أتلتيك بلباو على المباراة بنسبة استحواذا بلغت 58%، وسدد 10 تسديدات منهم 3 على المرمى، فيما سدد أتلتيكو مدريد 9 تسديدات منهم تصوبيتن على المرمى.





وبهذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 46 في المركز الخامس، بينما وصل أتلتيك بلباو إلى النقطة 38 في المركز العاشر.





يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.