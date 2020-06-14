الدولار بـ 16.21 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بالختام اليوم 14-6-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 14 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى
بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع .
أسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.06 جنيه للشراء و18.38جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.09 جنيه للشراء و 20.51 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا.. الدولار الأمريكي يواصل تراجعه أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية اليوم
وسجل الفرنك السويسرى 16.86 جنيه للشراء و 17.17 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد
سجل 100 ين يابانى 14.98جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع .
أسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.06 جنيه للشراء و18.38جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.09 جنيه للشراء و 20.51 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا.. الدولار الأمريكي يواصل تراجعه أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية اليوم
وسجل الفرنك السويسرى 16.86 جنيه للشراء و 17.17 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد
سجل 100 ين يابانى 14.98جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .