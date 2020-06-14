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اقتصاد

الدولار بـ 16.21 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بالختام اليوم 14-6-2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:32 م
الدولار
الدولار
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أحمد علام
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 14 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى


بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع .

أسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد

سجل سعر اليورو 18.06 جنيه للشراء و18.38جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.09 جنيه للشراء و 20.51 جنيه للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 16.86 جنيه للشراء و 17.17 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد

سجل 100 ين يابانى 14.98جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .


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