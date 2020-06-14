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رياضة

تشيلسي يكتسح كوينز بارك رينجرز 7 - 1 وديا استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اكتسح نادي تشيلسي، نظيره نادي كوينز بارك رينجرز، بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، استعدادًا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي"البريميرليج".

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 من شهر يونيو الجاري، بعد توقف المسابقة لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أهداف تشيلسي السبعة تعاقب على تسجيلها روبن لوفتس تشيك وبيلي جيلمور بهدفين لكل منهما، وكل من ماوسن ماونت، وويليان وأوليفر جيرو، هدف لكل منهما.

ويلاقي نادي تشيلسي، نظيره نادي أستون فيلا، يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، في أولى مباريات البلوز في البريميرليج بعد عودته
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