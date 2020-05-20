تشيلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو لمدة عام إضافي





وكان جيرو مقررًا له أن ينتهي عقده مع النادي اللندني بنهاية هذا الموسم، مع وجود تقارير تشير لاقتراب انتقاله لصفوف نادي إنتر الإيطالي بدءًا من الموسم المقبل.





وفعّل نادي تشيلسي خيار تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، لينتهي عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم القادم 2020-2021.





كما أعلن نادي تشيلسي تجديد عقد حارس مرماه الأرجنتيني ويلي كابييرو لمدة عام إضافي أيضًا.





يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".