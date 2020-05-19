إنتر ميلان ينضم لصراع التعاقد مع أشرف حكيمي





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بالتعاقد مع أشرف حكيمي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، مقتنع بإمكانيات أشرف حكيمي، ويرغب في ضمه لصفوف فريقه.





وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى رغبة كلا من بايرن ميونخ وتشيلسي وآرسنال والعديد من كبار أندية أوروبا في التعاقد مع أشرف حكيمي، بعد تألقه مؤخرا مع فريق بوروسيا دورتموند.





وشارك أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند في 26 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، صنع خلالهما 10 أهداف، وسجل 3 آخرين.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ أشرف حيكمي 54 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

انضم نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى صراع التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.