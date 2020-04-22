ريال مدريد يحدد سعر بيع أشرف حكيمي

أعلنت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يرغب في بيع الظهير الايمن للفريق أشرف حكيمي المعار لفريق بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أشرف حكيمي خارج خطط زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الفترة المقبلة .
ودخل فريق باريس سان جيرمان في مفاوضات قوية مع المغربي اشرف حكيمي لضمه بعد انتهاء إعارته الي فريق بروسيا دورتموند ليكون بديل توماس مونييه الذي يرحل عن الفريق الصيف المقبل.
كمايرغب فريق بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند التعاقد مع اللاعب بعد ظهوره بشكل قوي ولافت للانظار في الدورى الألماني.
وأوضح الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حدد قيمة اللاعب المالية للاستغناء عن خدماته مقابل الحصول علي 80 مليون يورو .
جدير بالذكر أن اشرف حكيمي لديه عقد مع ريال مدريد ممتد حتي نهاية موسم2022 - 2023