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رياضة

رجاء خاص من أحمد شوبير لـ زيدان بشأن أشرف حكيمي

السبت 16/مايو/2020 - 10:41 م
شوبير
شوبير
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ياسمين تيسير
أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد يجب أن يستعين خلال الفترة المقبلة بـ اشرف حكيمي نجم الفريق

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "  :" بمناسبة عودة كرة القدم النهاردة من الظلم عدم اعتماد زيدان علي النجم المغربي اشرف حكيمي الموسم القادم في ريال مدريد موهبة رائعة اداء دفاعي وهجومي اكثر من ممتاز يستحق ان يكون ظهير الملكي  "

ووضع مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خطة التخلص من الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن جاريث بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ويرغب في استكمال عقده مع الميرنجي الممتد حتى نهاية موسم 2022.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريال مدريد بات مستعدا لفسخ عقد جاريث بيل، حال رفض اللاعب العروض المقدمة له للرحيل عن النادي، خلال الصيف المقبل.
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