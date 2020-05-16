رجاء خاص من أحمد شوبير لـ زيدان بشأن أشرف حكيمي

ووضع مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خطة التخلص من الويلزي

لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن جاريث بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ويرغب في استكمال عقده مع الميرنجي الممتد حتى نهاية موسم 2022.









وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريال مدريد بات مستعدا لفسخ عقد جاريث بيل، حال رفض اللاعب العروض المقدمة له للرحيل عن النادي، خلال الصيف المقبل.