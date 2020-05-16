رجاء خاص من أحمد شوبير لـ زيدان بشأن أشرف حكيمي

أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد يجب أن يستعين خلال الفترة المقبلة بـ اشرف حكيمي نجم الفريق
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" بمناسبة عودة كرة القدم النهاردة من الظلم عدم اعتماد زيدان علي النجم المغربي اشرف حكيمي الموسم القادم في ريال مدريد موهبة رائعة اداء دفاعي وهجومي اكثر من ممتاز يستحق ان يكون ظهير الملكي "
ووضع مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خطة التخلص من الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
بمناسبة عودة كرة القدم النهاردة من الظلم عدم اعتماد زيدان علي النجم المغربي اشرف حكيمي الموسم القادم في ريال مدريد موهبة رائعة اداء دفاعي وهجومي اكثر من ممتاز يستحق ان يكون ظهير الملكي 👏🏻👏🏻— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 16, 2020