ريال مدريد يضع خطة التخلص من جاريث بيل





وكانت تقارير صحفية أكدت أن جاريث بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ويرغب في استكمال عقده مع الميرنجي الممتد حتى نهاية موسم 2022.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريال مدريد بات مستعدا لفسخ عقد جاريث بيل، حال رفض اللاعب العروض المقدمة له للرحيل عن النادي، خلال الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن مشكلة الأندية التي ترغب في التعاقد مع جاريث بيل، تكمن في عدم استعدادها لدفع نفس الراتب الضخم الذي يتقاضاه جاريث بيل مع ريال مدريد".





وشارك جاريث بيل مع ريال مدريد في 14 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.







وضع مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خطة التخلص من الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.