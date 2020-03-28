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رياضة

مجزرة في ريال مدريد.. بيل ومارسيلو ومودريتش على قائمة المغادرين

السبت 28/مارس/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد سيكون ملزمًا لبيع العديد من اللاعبين الموسم المقبل، في حال رغم في تدعيم صفوفه.

وذكرت صحيفة أس، أن الويلزي جاريث بيل والإسباني لوكاس فاسكيز، والكولومبي جيمس رودريجيز، والمهاجم ماريانو دياز على رأس قائمة اللاعبين المعروضين للبيع للموسم المقبل، وأن الرباعي لا يحظون بثقة زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن كلا من البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والإسباني ناتشو، من المحتمل أيضًَا أن يتخلى عنهم النادي في الميركاتو القادم، إضافة للشاب براهيم دياز الذي يرغب النادي في إقناعه بالذهاب لأي من الأندية بعقد إعارة طويل الأمد.

يذكر أن نادي ريال مدريد يعاني وبالأخص في الناحية الهجومية، وذلك منذ رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف عام 2018، لنادي يوفنتوس الإيطالي.
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