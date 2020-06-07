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رياضة

تأهل لايبزيج لـ دوري أبطال أوروبا يحدد انضمام فيرنر لـ تشيلسي

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:55 ص
تشيلسي
تشيلسي
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عمرو ابوبكر
كشف صحفي انجليزي إنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن للإعلان عن حسم نادي تشيلسي لصفقة التعاقد مع لاعب فريق لايبزيج، تيمو فيرنر.

وكان نادي ليفربول هو الأقرب لحسم صفقة اللاعب الألماني، قبل أن يقرر بشكل مفاجيء الانسحاب بداعي الرسوم المالية.

وذكرت تقارير صحفية خلال الايام الماضية أن فيرنر توصل إلى اتفاق مع مسؤولي تشيلسي حول الانتقال إلى ستامفورد بريدج، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وانتشرت الكثير من التكهنات بشأن الموعد المرتقب للإعلان الرسمي عن تلك الصفقة.


وأفاد بأنه ربما يتم اتخاذ تلك الخطوة عندما يفشل لايبزيج رسميًا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشار الصحفي الى أن، في جميع الأحوال، فإن فيرنر في طريقه إلى تشيلسي مهما طال الوقت.
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