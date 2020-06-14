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فن

رامز أمير يخطف الأنظار بصورة جديدة على البحر

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:14 م
رامز امير
رامز امير
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اسماء الحسينى

شارك الفنان رامز امير جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له على البحر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "

وكتب رامز على صورته معلقًا :"الحكاية عمرها ما كانت في الصورة الصورة دائما هيبقي فيها عيب ..الحكاية فينا احنا ..احنا اللى بأدبنا نختار نشوف الصورة ازاى "

يذكر ان رامز امير شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي.
 
المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.

والعمل بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".
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