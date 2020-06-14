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الضوابط والمحاذير.. وزيرا الآثار والطيران يعلنان تفاصيل عودة السياحة أول يوليو

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:26 م
خالد العناني
خالد العناني
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عادل نصار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن السياحة الوافدة ستعود في أول يوليو إلى ثلاث محافظات هي "جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح"؛ لأنها ساحلية كما أنها تشهد أقل المحافظات في نسبة إصابات بفيروس كورونا.


وأضاف العناني، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، الأحد، أن المحافظات الأخرى سيتم عودة حركة السياحة بها وفقًا لظروف وتطورات انتشار الفيروس، مطالبا الجميع بالالتزام وخاصة الفنادق بالإجراءات الاحترازية وإلا سيتم توقيع العقوبات على المخالفين.


ولفت وزير السياحة، إلى أن المؤسسة والمنشآت السياحية ملتزمة بتعليمات وإجراءات الدولة في مواجهة كورونا، وهناك لجان ستقوم بالتفتيش، مؤكدا أن العمالة في الفنادق ستعود بنسبة 50%، وسيتم قياس درجة الحرارة لهم كل يوم، إضافةً إلى اتباع سياسة معينة للإجازات والالتزام بالكمامات.

 

من جانبه، أعلن محمد منار، وزير الطيران المدني، عودة حركة الطيران أول شهر يوليو، مؤكدا أن القرار جاء بعد دراسة متعمقة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.


وأضاف "منار"، في مؤتمر صحفي له مساء اليوم، أن هناك إجراءات احترازية مع الركاب في عودة الطيران، لافتا إلى أنه تم استغلال فترة التوقف الأخيرة لرفع البنية التحتية لجميع مطارات الجمهورية.


وتابع وزير الطيران، أنه سيتم إلزام المسافرين بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر قبل تسلم الـ برودين باسبور، كما سيلتزم المسافرون والقادمون من الدول المتفشي بها الوباء بتقديم تحليل "بي سي آر"، ويلتزم كذلك المسافر بمراعاة المسافات الآمنة أثناء التعاملات وداخل الطائرات.


وأكمل الوزير، أن تعقيم وتطهير الطائرات بالكامل وارتداء الكمامات وتقديم الوجبات الخفيفة وحظر لتوزيع المطبوعات على الطائرة وتخصيص أماكن لأصحاب الأمراض المزمنة.


وأكد أنه من ضمن الإجراءات أيضا أن يكون في مكان مخصص للعزل داخل الطائرة، تعقيم أمتعة الركاب وقياس درجة حرارتهم.

 

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