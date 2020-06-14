تقارير إسرائيلية: تركيا أرسلت غواصات إلى سواحل ليبيا

كشف تقرير نشره موقع إسرائيلي متخصص في الشئون العسكرية، عن إرسال تركيا خلال الفترة الأخيرة، غواصات إلى سواحل ليبيا ، لدعم ميليشات حكومة الوفاق، متجاهلة الدعوات الأممية لحل الصراع الليبي سياسيا.





وبحسب موقع "اسرائيل ديفنس" فإن الغواصات التركية التي وصلت إلى موقعها بالقرب من الساحل الليبي، معنية بمساعدة الميليشيات الأخرى في جمع المعلومات الاستخبارية في الساحة والوقوف على أهبة الاستعداد لأي تطور في الساحة البحرية.





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وأوضح التقرير أن تركيا جهزت الغواصات بأسلحة متطورة، منها الطوربيدات المضادة للغواصات، وصواريخ مضادة للسفن، فضلا عن أنظمة جمع المعلومات الاستخباراتية، لمساعدة الميليشيات على تجنب أي هجوم، موضحة أن أي هجوم تركي متطرف سيؤثر على الساحة بأكملها قد يؤدي لحرب إقليمية.





وذكر الموقع أنه مع ورود تقارير عن وصول غواصات تركية إلى ليبيا، تشير المعلومات إلى أن أنظمة الاتصالات بتلك الغواصات معطلة.





وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن تركيا تعتزم إرسال غواصات نحو مصراتة لحماية السفن التابعة لها هناك، وتقديم الدعم لميليشيات حكومة الوفاق.





تزامن ذلك مع تقارير تركية تفيد بأن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، يخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، لتعزيز دعم ميليشيات الوفاق.





وكشفت التقارير عن عمل تركيا الآن على إصلاح البنية التحتية لقاعدة الوطية الجوية، لإعادة تشغيلها، كما يجري إزالة الألغام الموجودة هناك، ومن المقرر أن تضم القاعدة طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية.





كما تعمل تركيا على إنشاء قاعدة بحرية ثانية في مصراتة على ساحل البحر المتوسط، مشيرة إلى حماية قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة التركية والأنظمة الجوية، حيث تتجه تركيا إلى تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة عسكرية بحرية دائمة، وهو ما يسهل لها الوصول إلى أطماعها في الاستيلاء على النفط هناك.



