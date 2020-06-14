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رياضة

مارسيلو يضيف الهدف الثالث لـ ريال مدريد في شباك إيبار..فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أضاف البرازيلي مارسيلو، الهدف الثالث لفريقه ريال مدريد، في شباك نظيره نادي إيبار، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الإسباني"لا ليجا".

وسجل مارسيلو الهدف في الدقيقة 37، بهجمة بدأها كريم بنزيما مررها بطريقة رائعة لإيدين هازارد، والذي سجلها قوية على مرمى إيبار، لكن الحارس تصدى لها، لترتد لـ مارسيلو والذي سددها بقوة، مسكنًا إياها الشباك، معلنًا عن الهدف الثالث للوس بلانكوس.

وتعد المباراة هي الأولى لنادي ريال مدريد بعد توقف الحياة بالنسبة لعالم الساحرة المستديرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودةالدوري الإسباني مجددًا يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام 3 أشهر كاملة.


ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل نادي إيبار المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.
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