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أحمد موسى يستعرض كلمة أبو العينين عن مشروع قانون مجلس النواب

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:53 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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حمزة شعيب
استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، كلمة  النائب محمد أبو العينين عن مشروع قانون مجلس النواب.


وأشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بما وصفه بالمشهد الديمقراطي في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب، متوجها بالشكر للجنة التشريعية، وتنسيقية شباب الأحزاب على الحوار المجتمعي وتقديم أفكار جديدة في شأن هذا القانون.


وقال "أبو العينين"، أثناء الجلسة العامة للبرلمان "لا يوجد نظام انتخابي أمثل،  فكل نظام له مزاياه وعيوبه، ولكن يوجد نظام يناسب طبيعة الناخب والظروف السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة وما تقتضيه الظروف الراهنة"، مؤكدا أن الانتخابات التي تمت في مصر كانت متوافقة مع الدستور.


وأضاف أن الدستور لم يفرض نظامًا انتخابيًّا بعينه بل ترك ذلك للمشرع حيث نص على أنه يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. 


وأشار أبو العينين، إلى أن النظام الانتخابى المختلط الذى أخذ به قانون مجلس النواب سيشكل الحياة السياسية الحقيقية ويقوى الأحزاب، ويسهم في زيادة تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج والكفاءات الفنية المتخصصة، لافتا إلى أن مشروع القانون أطلق حرية تكوين القوائم، فيمكن أن تكون القائمة تضم أكثر من حزب، أو تضم حزبين ومستقلين أو مستقليــن فقـــط ومن ثم من الممكن أن تشكل الأحزاب تحالفات انتخابية فى تشكيل القوائم بما يضمن وجود عدد من الأحزاب التى لها تأثير فعلي في الشارع داخل البرلمان.


وشدد على ضرورة العمل على تمثيل كامل لجميع فئات الشعب والرؤى السياسية المختلفة، قائلا: غير مقبول إقصاء أحد ولكن "الإرهابي ملوش مكان عندنا".


وطالب النائب، بالعمل على شرح قانون مجلس النواب للرأي العام، مؤكدا أنه من أفضل البدائل المطروحة ودعا أعضاء مجلس النواب للموافقة على القانون، لافتا إلى أن الدولة مستهدفة وتواجه تحديات من جميع الجهات وعلينا جميعا أن نتكاتف من أجل مصلحة الوطن.
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