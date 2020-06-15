اليوم.. التضامن تصرف مساعدات كرامة

المرحلة الاولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم اكثر من مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء ١٥ -١٦ يونيو، حيث

كما سيتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي٢.٥ مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ١٧ يونيو وبقية الشهر بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم.



هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال اكثر ٤الاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.



واكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم .

