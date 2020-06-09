بالتعاون مع التضامن.. التموين: إصدار أكثر من 50 ألف بطاقة تموين لمستفيدي تكافل وكرامة

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات أن عمليات المراجعة لبطاقات التموين خلال الفترة الماضية كشفت عن وجود ما يزيد عن 10 مليون مستفيد وهمى لبطاقات التموين، موضحا أن منظومة التموين أصبحت بعد التنقية تتكون من 23 مليون بطاقة حتى الأن.





وأضاف "مدكور" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك أكثر من 2.5 مليون بطاقة تموينية أو أكثر أضيفت للمنظومة، حيث أن أول الفئات المستفيدة منها هى الأولى بالرعاية طبقا لقرار وزيرة التموين رقم 178 مثل الأرملة والمرأة المعيلة والمطلقة.





وأوضح أن من يحصل على تلك الإستفادة من البطاقات التموينية هم جميع المستفيدين من تكافل وكرامة أو أى دعم من وزارة التضامن والعمالة الموسمية والأولاد القصر الفاقدين لكلا والديهم ومن يقل راتبه عن 1500 جنيه ومعاشه عن 1200 جنيه.





وأكد أنه تم البدء فى التعاون مع جميع جهات الدولة بالنزول إلى القرى الاولى بالرعاية من أجل توزيع البطاقات التموينية لهؤلاء المستفيدين.





وأفاد بأنه تم وضع بروتوكول للتعاون بين وزارتى التموين والتضامن بإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة تموين لمستفيدى تكافل وكرامة دون الطلب.