القباج: الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي صندوق "عطاء" اهتماما كبيرا وتتابع أعماله بشكل مستمر ايمانًا بدوره في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أحد أهم الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدفها بخدماتها.





وأشارت إلى ضرورة وجود تنسيق بين خطط واستراتيجية الوزارة والصندوق والجمعيات الاهلية العاملة في مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعظيم الاستفادة من الميزانيات المتاحة وضمان عدم تكرار الجهود المبذولة وترشيد الموارد وضمان خدمة أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة .





وأضافت القباج أن الصندوق سوف يشهد طفرة كبيرة في عمله خلال الفترة القادمة مع وضع استراتيجية لزيادة موارده ومخاطبة القطاع الخاص والجامعات الدولية والمصريين في الخارج للاكتتاب في وثائق الصندوق ومخاطبة البنك المركزي لمزيد من التسهيلات في إجراءات شراء وثائق الصندوق كما أوضحت القباج انه جاري حاليًا اعداد خطة للتدريب والتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة .





ويعد صندوق" عطاء" اول صندوق استثمار خيري في مصر أسسه بنك ناصر الاجتماعي بقيمة تصل لـ٢٥٠ مليون جنيه في المرحلة الأولى على أن يتم زيادة رأسماله لمليار جنيه لاحقًا، وتوجه عوائد الصندوق الذي تديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، لصالح اعمال التنمية، بهدف تمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة سواء صحية او اجتماعية وتعليمية.