بدون إجراءات وقائية.. نقل جثمان متوفاة بـ كورونا على "تروسيكل" بالغربية

شهدت شوارع مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم حسب ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو نقل جثمان متوفية بفيروس كورونا على ترو سيكل إلى المقابر لدفنها دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتدابير الوقائية لمنع إصابتهم بعدوي فيروس "كورونا" .

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كما تلاحظ خلال فيديو متداول قيام ثلاثه اشخاص من خلال استخدام تروسيكل وبجوارهم جثة مغطاة بكفن أبيض في كيس بلاستيكي معقم على محمل في تروسيكل .





وجاء ذلك دون اتخاذ الإجراءات الوقائية في دفن المتوفيين بفيروس كورونا في ظل تزاحم أقارب السيدة وجيرانها .





وأفادت مصادر طبية بديوان مديرية الصحة بطنطا أن السيدة المتوفاة جراء إصابته بـ كورونا، توفيت صباح اليوم عقب تدهور حالتها خلال فتره العلاج بالعناية المركزة بمستشفى بسيون المركزي كما تم نقلها إلى مشرحة المستشفى، وتكفينها طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها ووضعها دخل كيس بلاستيكي، وتسليمها لذويها .





وتابعت المصادر أن أهل متوفاه شرعوا في حملها بواسطه تروسيكل بسبب رفض عدظ من السيارات حمل الجثمان، يرافقهم فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية ببسيون .



