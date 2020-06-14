AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بالرغم من كورونا.. بطولة فورمولا 2020 تقام بحلبة انزو الإيطالية

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:45 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت حلبة انزو فيراري الايطالية عن تجديد رخصتها للدرجة الاولى والعمل على تقييمها مع حلبات اوروبية اخرى واجراء كافة المتطلبات لاستضافة سباق فورمولا F1 للعام 2020  بمدينة إيمولا.


وقال رئيس الحلبة اوبيرتو استانسي ، ان أهم متطلبات تجديد الرخصة لاستضافة البطولات هي إنشاء مركز طبي جديد بالكامل فيها ، ولذلك تم الاعلان عن استضافة عن الاستضافة موسم فورمولا F1 كبديل عن بطولة الصين والتي تم الغاؤها بسبب أزمة فيروس كورونا .


وقد أعلن شايس كاري رئيس مجلس إدارة الفورمولا 1 ورئيسها التنفيذي أن البطولة لموسم 2020 ستنطلق من النمسا بدون جمهور في بداية شهر يوليو المقبل على أن يختتم الموسم من أبو ظبي في ديسمبر القادم  بعد تقسيم السباقات في آسيا، أوروبا، أمريكا والشرق الأوسط.


وسيقام السباق الأول على حلبة ريد بل في النمسا ما بين 3 و 5 يوليو القادم ، وبالإضافة إلى الموافقة على مقترح إقامة سباقين متتاليين في النمسا، فقد تمّت المصادقة كذلك على خطة لاستقبال عدد محدود من المتفرجين. مع ذلك، فسيكون هناك حد أقصى يبلغ 500 شخص إضافي سيتم السماح لهم بالدخول.


وكشف المدير الرياضي للفورمولا 1 روس برون بالفعل عن خطط اعتماد "محيط حيوي" في السباقات من أجل عزل طاقم البطولة عن المجتمع الخارجي ، وذلك يتضمّن أيضًا فكرة هبوط كل فرد في البطولة مباشرة بجوار حلبة ريد بُل رينغ، في المطار العسكري المجاور للحلبة ، هذا ويجب خضوع كل فرد في الفورمولا واحد يدخل إلى النمسا لتحليل فيروس كورونا وتقديم شهادة صحية بذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة ستيرلينج موس أسطورة الفورمولا 1 عن عمر يناهز الـ 90 عاما

إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى للسيارات بسبب كورونا

احذر .. سيارة الفورمولا تعرض حياتك للخطر

عودة سباقات الفورمولا 1 بدون جمهور .. في يوليو المقبل

بطل الفورمولا 1: المسابقات من دون جمهور غير مثالية ولكن ضرورة ..بالفيديو

بأول محرك مازيراتي.. الكشف عن سيارة MC20 في ذكرى أشهر متسابق| فيديو وصور

ترشيحاتنا

بعد 5 ساعات من النقاش.. الأعلى للإعلام: الزمالك والأهلي تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية

خروج يأجوج ومأجوج اقترب .. نادية عمارة: هدم سدهم بدأ منذ عهد النبي

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأهلي يحتل المركز 62 عالميًا والأول أفريقياً في تصنيف الأندية.. والزمالك الـ 203 دولياً

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

بعد تصدرها التريند.. 5 صور تبرز جمال أصالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأبيض؟