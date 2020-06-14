بالرغم من كورونا.. بطولة فورمولا 2020 تقام بحلبة انزو الإيطالية

أعلنت حلبة انزو فيراري الايطالية عن تجديد رخصتها للدرجة الاولى والعمل على تقييمها مع حلبات اوروبية اخرى واجراء كافة المتطلبات لاستضافة سباق فورمولا F1 للعام 2020 بمدينة إيمولا.





وقال رئيس الحلبة اوبيرتو استانسي ، ان أهم متطلبات تجديد الرخصة لاستضافة البطولات هي إنشاء مركز طبي جديد بالكامل فيها ، ولذلك تم الاعلان عن استضافة عن الاستضافة موسم فورمولا F1 كبديل عن بطولة الصين والتي تم الغاؤها بسبب أزمة فيروس كورونا .





وقد أعلن شايس كاري رئيس مجلس إدارة الفورمولا 1 ورئيسها التنفيذي أن البطولة لموسم 2020 ستنطلق من النمسا بدون جمهور في بداية شهر يوليو المقبل على أن يختتم الموسم من أبو ظبي في ديسمبر القادم بعد تقسيم السباقات في آسيا، أوروبا، أمريكا والشرق الأوسط.





وسيقام السباق الأول على حلبة ريد بل في النمسا ما بين 3 و 5 يوليو القادم ، وبالإضافة إلى الموافقة على مقترح إقامة سباقين متتاليين في النمسا، فقد تمّت المصادقة كذلك على خطة لاستقبال عدد محدود من المتفرجين. مع ذلك، فسيكون هناك حد أقصى يبلغ 500 شخص إضافي سيتم السماح لهم بالدخول.





وكشف المدير الرياضي للفورمولا 1 روس برون بالفعل عن خطط اعتماد "محيط حيوي" في السباقات من أجل عزل طاقم البطولة عن المجتمع الخارجي ، وذلك يتضمّن أيضًا فكرة هبوط كل فرد في البطولة مباشرة بجوار حلبة ريد بُل رينغ، في المطار العسكري المجاور للحلبة ، هذا ويجب خضوع كل فرد في الفورمولا واحد يدخل إلى النمسا لتحليل فيروس كورونا وتقديم شهادة صحية بذلك.