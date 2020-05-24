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سيارات

30 مليون دولار.. كورونا يتسبب في تخفيض ميزانية فرق فورمولا 1

الأحد 24/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 تخفيض سقف ميزانياتها وفقا لتقارير خاصة عن فورمولا كما وافقت فرق البطولات على خطة لتقليص إنقاص كل فريق في الموسم الواحد من 175 مليون دولار  إلى 145  مليون دولار .


اما بالنسبة لسقف الميزانية سيتم  تخفيضها  مرتين في 2022 في الفترة بين 2023 إلى 2025 بمقدار 5 مليون دولار .


وتم طرح فكرة التقليص وتخفيض ميزانيات فورملا 1 بعد أزمة تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع توقف الانشطة  الرياضية في معظم انحاءالعالم لتضاعف حاجة بعض الفرق وضرورة تقليص الميزانية في هذا الوقت.


ومن المعروف أن فيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 سبب ازمة في عدم انطلاق فعاليات الموسم الحالي لفورمولا 1 والتي كان من المقرر انطلاقه بالسباق الإسترالي مارس الماضي .


ولكن تم إلغاء جميع سباقات البطولة التي كانت مقرر حتى يونيو المقبل كام يترقب المشاركون في البطولة  بدء فعاليات الموسم بالسباق النمساوي في شهر يوليو المقبل بدون جماهير.

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