ملهاش أمان.. نجاة متسابق لسيارات فورميلا بأعجوبة .. فيديو

تعرض أحد المتسابقين في سباق "Formula 3" لموقف خطير للغاية حيث انقلبت سيارته عدة مرات في الهواء أثناء السباق.





حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أحد المتسابقين تعرض لحادث أليم عقب بدء السباق بثوانٍ، حيث انقلبت سيارته بعد أن اصطدمت بالجدران التي تدور حول مسبار السباق .





تداول رواد التواصل الاجتماعي لمقطع الفيديو الخاص بانقلاب سيارة ذلك المتسابق على موقع التغريدات، تويتر وتفاعل مع عدد كبير من الرواد طالبين التأكد من المكابح وفحصها قبل السباقات، وإبعاد الحواجز بعض الشيء عن السيارات حتى لا يتكرر ذلك الحادث.































































































