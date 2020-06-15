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رياضة

نجم الزمالك السابق: كنت مكسر الدنيا في اليونان.. وريال مدريد كان يرغب في ضمي..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:13 ص
أحمد مجدي، لاعب
أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق
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حسام الحارتي
قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أنه قدم مستويات فنية مميزة خلال مشواره الاحترافي في اليونان.

وأضاف مجدي خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت مكسر الدنيا في اليونان،، وجاتلي عروض كتير".

وأوضح:" أبرز العروض التي تلقيتها كان من الفريق الثاني لريال مدريد الاسباني في عام 2007 ولكن وكيلي كان ضعيف، كذلك لم أكن أود اللعب كظهير أيسر".

وأنهى حديثه مؤكدًا أنه ندم على عودته إلى الدوري المصري بعد مسيرته في اليونان.
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية 
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