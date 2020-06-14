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توك شو

مثل بديع ومرسي.. أحمد موسى يشن هجوما على الغنوشي

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:42 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، احترامه للشعب التونسي الشقيق لما يربط الدولتين من علاقات تاريخية متبادلة.

ووجه موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد رسالة إلى شخص يدافع عن حزب النهضة في تونس قائلا: «لماذا تدعم الإرهاب، الغنوشي بالنسبة لنا مثل محمد بديع ومحمد مرسي، إحنا عندنا مشاكل مع الإرهاب فقط».

وتابع موسى «أنا ضد الإرهابيين في أي مكان، أنت فاكر لما تعمل عليا حملة هخاف، نتعامل مع الإخوان على أساس أنهم أعضاء تنظيم».

وعرض الإعلامى أحمد موسى، صورة تجمع الإخوانى الغنوشي والهلفوت رجب طيب أردوغان، ونجم الدين حكمتيار فى أفغانستان.

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