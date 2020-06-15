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منظمة صحة الحيوان: 14 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور بمصر.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:30 ص
الثروة الداجنة
الثروة الداجنة
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اسراء صبري
قال طارق زكريا، مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك 14 مؤسسة في مصر خالية من انفلونزا الطيور، وبالتالي إمكانية التصدير من تلك المؤسسات إلى الخارج، متابعا منظمة الصحة الحيوانية في باريس إعتمدت الـ14 مؤسسة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر لديها الكثيرمن المؤسسات التى تعمل على انتاج الدواجن، ولكن منظمة الصحة الحيوانية اعتمدت فقط 14 مؤسسة على مستوى الجمهورية.

وتابع: أن من خلال التعاون بين كلا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة بالإضافة إلى معهد بحوث صحة الحيوان، بيتم اتباع شروط معينة خاصة بالأمن الحيوي، بالإضافة إلى شروط منظمة الصحة الحيوانية، ومن ثم بعد تطبيق كافة الشروط بيتم أصدار القرار لتصدير الدواجن إلى الخارج.

وأوضح نتمنى أن تتوسع مصر في مجال تصديرالدواجن، لافتا إلى أن مصر تمتلك القدرة للتوسع في عدد المنشأت من أجل التصدير للخارج، ومن ثم عكس صورة مصرخارجيا بشكل أكثر قوة اقتصادية.

وأكد على أن الاعتمادات الاقتصادية الخاصة بتصدير الدواجن ستساعد مصر كثيرا من خلال توفير العملة الصعبة وتشجيع للمستثمرين.
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