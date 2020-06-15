الهند تسجل 11502 إصابة جديدة بكورونا و325 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تسجيل 11 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، و325 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الهند أمس إلى 320922 بعد أن تم تسجيل 11929 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية.





وبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بـ فيروس كوفيد 19 الآن 149348 وعدد القتلى 9195 حتى الآن، ما رفع حصيلة الهند إلى 320922، بحسب وزارة الصحة الهندية.





وفي 1 يونيو، كان هناك 190387 إصابة و5394 حالة وفاة، ما يشير إلى أن حالات الإصابة والوفيات بكورونا قد تضاعفت تقريبًا في أسبوعين.





ومع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، سجلت حالات التعافي تحسنًا بمعدل إجمالي 162378 أو بنسبة 50.59٪ من الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى، وفقًا للبيانات.