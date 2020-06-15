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مرأة

فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:37 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الأثتين عيد ميلاد  الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، والذى أتم عامه الـ 28.

وقد اعتاد لاعب كرة القدم محمد صلاح علي مشاركة متابعيه دائما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام بأبرز الصور 
والإطلالات التي يظهر بها في مختلف المناسبات.

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كشفت صور محمد صلاح على الانستجرام عن ذوقه في اختيار الملابس الذي يتألق بها،  فهو لا يفضل  اقتناء الملابس الكلاسيك ولكنه يميل الي اختيار الصيحات والتصميمات ذات الطابع العصري والكاجوال.

كما يعتمد  محمد صلاح على ارتداء الاحذية الرياضية المتنوعة، ويحرص  ايضا علي تنسيق نظارات الشمس وساعات اليد العصرية والفخامة  ذات الماركات العالمية مع إطلالته.

إليكم الصور..
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح
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