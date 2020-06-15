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أخبار العالم

وزير خارجية اليابان ينفي تخفيف حظر دخول المسافرين لبلاده

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:09 ص
اليابان تحسم الأمر
اليابان تحسم الأمر حول قرار تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض
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دعاء أبوهشيمة
نفت اليابان، اليوم الإثنين، صحة التقارير التي تفيد بأن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول.

ووفقا لـ "رويترز"، قال وزير الخارجية الياباني،  توشيميتسو موتيجي، أمام البرلمان، إن الحكومة تدرس سبلا لتخفيف قيود الدخول آخذة في الاعتبار عدة عوامل.

 وأضاف موتيجي أن البلاد ستخفف القيود على مراحل إذا قررت ذلك. 

وفي الاسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "يوميوري" أن اليابان قد تسمح باستئناف رحلات العمل من وإلى أستراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند في الشهور القليلة المقبلة.

وفي الشهر الماضي، قررت اليابان رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ إبريل، وتم لغاء القيود عن المواطنين، والسماح لهم بحرية الحركة واستئناف الأنشطة التجارية، في عموم البلاد. 
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