موسكو تستدعي السفير التشيكي.. أول رد من روسيا على واقعة طرد الدبلوماسيين

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأثنين، السفير التشيكي لدى موسكو على خلفية طرد السلطات التشيكية، الأسبوع الماضي، دبلوماسيين روسيين اثنين بعدما نشر موظف في السفارة الروسية شائعة عن مخطط لتسميم 3 سياسيين في براج.





ونقلت وكالة "سبوتنك" الإخبارية عن مصادر قولها إن تم استدعاء السفير التشيكي على خلفية هذا الخلاف الدبلوماسي.





وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش، في تصريحات صحفية، إن "موظفا في السفارة اختلق عمدا معلومات عن مخطط للاعتداء على سياسيين تشيكيين وأرسلها إلى جهاز الاستخبارات".





وأضاف أن "الأمر تسبب بتعقيدات جديدة في العلاقات التشيكية الروسية".





وأضاف: "اتّخذنا الإجراءات المناسبة وأعلنا موظفَين في السفارة كشخصين غير مرغوب بهما"، بدون أن يكشف وظيفتيهما أو هويتيهما.



