أبرزها أمازون وعلي بابا.. الحكومة تعتزم محاسبة مواقع التسويق الإلكترونية ضريبيا.. تفاصيل

علن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استحداث نصوص جديدة لمعالجة المعاملات الضريبية الخاصة بقانون الضرائب علي القيمة المضافة؛ لتشمل كافة المعاملات الرقمية وتحديدا التجارة الإلكترونية.





قانون الضرائب علي القيمة المضافة وعرضه للحوار المجتمعي، إن النص المقترح تضمن أسلوب مبسط لكيفية احتساب الضرائب علي القيمة المضافة التي تسري علي التجارة الإلكترونية. وقال "معيط" في تصريحات له اليوم علي هامش الانتهاء من تعديلاتعلي القيمة المضافة وعرضه للحوار المجتمعي، إن النص المقترح تضمن أسلوب مبسط لكيفية احتساب الضرائب علي القيمة المضافة التي تسري علي التجارة الإلكترونية.









التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين». وأوضح أنه من بين تلك الاجراءات هو تحديد تعريف لتلك المعاملات والإلتزامات المقررة علي الممول غير المقيم ممن يتعامل فى، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين».





الضريبة المستحقة على هذه المعاملات. بالاضافة لتحصيلعلى هذه المعاملات.





التجارة الالكترونية ضريبيا، وتشمل تلك المحاسبة مواقع التسوق الالكتروني المحلية والعالمية من بينها " علي بابا، أمازون، جوميا، وما في حكمها". وفي أوقات سابقة اعلنت وزارة المالية عن اقتراب اعداد مشروع قانون لمحاسبة المتعاملين معضريبيا، وتشمل تلك المحاسبة مواقعالمحلية والعالمية من بينها " علي بابا، أمازون، جوميا، وما في حكمها".











