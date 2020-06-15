لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. صور

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح واللجنة المعنية عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورنا لمتابعة سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بها.





وتفقدت نائب محافظ مطروح، مستشفى الحمام المركزى للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والاستعداد الدائم والجاهزية لاستقبال أي حالات اشتباه بالفيروس للتعامل معها.





كما تم متابعة مدى الجاهزية في أى وقت لاستقبال أى حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذلك الأسرة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.





وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أن المرور على المستشفيات يأتي بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية والمستمرة لتلك المستشفيات تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.





ووجهت بضرورة تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه، حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.





وأثنت نائب محافظ مطروح على جاهزية المستشفى لمكافحة العدوى ووجهت بحسن استقبال الحالات والتعامل معها وقيام كل من التمريض والطاقم الطبي بالعمل بما فيه راحة المرضى مع استمرار الاهتمام والعناية بكل الحالات والشكاوى الواردة.



