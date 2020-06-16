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اقتصاد

استقرار الدولار في مستهل التعاملات لليوم الثاني على التوالي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:16 ص
دولار
دولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ، ليسجل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للشراء.

وصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي الحكوميين لـ 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصرف أبوظبي الاسلامي، بلوم، المصري الخليجي، المصري لتنيمة الصادرات، اتش اس بي سي،عودة، البركة" عند 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

وكذلك في بنوك "قناة السويس، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، الكويت الوطني"  وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.
 


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