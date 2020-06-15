الجنيه يهزم الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 15-6-2020

18.26 بعد أن كان

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد أن كان الاثنين الماضي





سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.23 بعد أن كان الاثنين الماضي 20.48 ، وبيع : 20.35 بعد أن كان الاثنين الماضي 20.60





سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.93 ، وبيع : 17.04





سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 15.02 ، وبيع : 15.11

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.29 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.30 وبيع : 4.32 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.33



سعر الدينار الكويتى​

