تعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي. ننشرمقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي.





سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع . وسجلمقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع .





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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 51.32 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع





وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.97 جنيه للشراء و 42.32 جنيه للبيع .



