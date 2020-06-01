AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:01 ص
العملات العربية
العملات العربية
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 51.32 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع 

وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.97 جنيه للشراء و 42.32 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.29 جنيه للشراء و 22.53 جنيه للبيع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفقا لآخر تحديث.. أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلى الاثنين 25-5-2020

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي.. الدولار يسجل 15.89 جنيه للبيع.. الريال السعودي 4.23 جنيه

وفقا للبنك المركزى ...أسعار صرف العملات العربية الثلاثاء 26-5-2020

تعرف على سعر العملات العربية الجمعة 29-5-2020

الدينار الكويتي يرتفع 5 قروش .. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-5-2020

ارتفاع أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه بـ ختام اليوم الأحد

ترشيحاتنا

على ضوء المصباح.. راكب يتصرف بمنتهى الغرابة على متن طائرة.. صورة

بـ 5 جنيهات وتستخدم 30 مرة.. وزيرة التجارة تتحدث عن تفاصيل الكمامة القماشية.. فيديو

دعاء النوم للأطفال.. 8 أدعية تحفظ طفلك من الشياطين

رافضا التجاوز... هاني حتحوت يقطع مداخلة مرتضى منصور على الهواء.. فيديو

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

AdvertisementS

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

للمرة الثانية.. السعودية والدول العربية على موعد مع ظاهرة فلكية

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين أمام البيت الأبيض

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا يعرفها كثيرون

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر والبواسير.. 8 فوائد لتناول الذرة الصفراء

بعد الإفراج عن حسام حامد.. لقطات رومانسية بين شقيقة محمد رمضان وزوجها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون