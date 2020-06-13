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اقتصاد

تراجع الدولار قرشين في نهاية تعاملات اليوم

السبت 13/يونيو/2020 - 06:43 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت، بمعدل، قرشين اثنين، منذ الأربعاء الماضي وحتي اليوم، ليصل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر" نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه ببنوك " المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " عودة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، قناة السويس" نحو 16.13 جنيه للشراء  و16.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، البركة،المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول" نحو 16.14 جنيه للشراء مقابل 16.24 جنيه للبيع.
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