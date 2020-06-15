ميدو مندهشا من قرار العودة: استكمال الدوري من رابع المستحيلات





وكتب أحمد ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل القرار الذي خرجت به الحكومة المصرية ينص على استئناف الدوري المصري يوم ٢٥ يوليو أم استئناف نشاط الاتحاد المصري لكرة لقدم؟".





واضاف: "لو تم التصويت بين الأندية سيكون القرار إلغاء الدوري مع إلغاء جميع نتائجه وعودة المنافسات الرسمية بكأس مصر اول اغسطس وبداية الموسم الجديد اول سبتمبر".





وتابع : " ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وإقامة كاس العالم العسكرية في وسط الموسم يجعل من استكمال الدوري هذا الموسم من رابع المستحيلات ".





وكان وزير الرياضة أكد أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق عن اندهاشه من قرارا عودة الدوري المصري يوم 20 يوليو المقبل على ان تعود التدريبات يوم 20 يونيو الجاري .