ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24ساعة الماضية.





وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن فيروس كورونا يواصل تفشيه في إسرائيل، لافتة إلى أن عدد المصابين النشطين في إسرائيل حاليا وصل إلى 3520 حالة إصابة نشطة.





وأشارت الصحيفة إلى أن 46 شخصا من المصابين حالتهم الصحية خطيرة، من بينهم 25 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصاعي.





وتسبب فيروس كورونا حتى اليوم في وفاة 302 شخصا في إسرائيل، بحسب صحيفة معاريف.





وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل 19237 إصابة معظمهم كانوا يعانون من أمراض أخرى، فيما يتواد حاليا 16305 شخصا في العزل المنزلي، ويخضع 132 شخصا للعلاج في المستشفيات.



