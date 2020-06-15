نحدد توقيت ومكان الرد.. أحمد موسى: مصر لن تترك حق المصريين في ليبيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس البرلمان علي عبد العال أكد ان مصر لن تترك حق أبنائنا في ليبيا ومصر تختار توقيت ومكان الرد.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "مصر لم تترك حق المصريين في ليبيا من قبل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "من ارتكب جريمة تعذيب المصريين تابعين لمليشيا أردوغان والسراج الذي يقود حكومة غير شرعية في ليبيا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "السراج سلم الشعب الليبي للإرهابيين والغزاة الأتراك، ولازم السراج يعرف بيتعامل مع مين دي مصر ".



