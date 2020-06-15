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جريمة.. أحمد موسى عن تعذيب مصريين في ليبيا: اللي عمل كده هيدفع الثمن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان ينتفض أمام جريمة ميليشيات أردوغان والسراج في ليبيا ضد المصريين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدكتور على عبد العال، وجه كلمات وتصريحات ورسائل واضحة بشأن واقعة تعذيب المصريين في ليبيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "اللي عمل جريمة تعذيب المصريين هيدفع الثمن غالي".

وأكد الإعلامي أحمد موسى "لن يستطيع أحد ابتزاز مصر والضغط عليها، ولا يستطيع أحد ابتزاز مصر بتعذيب واعتقال مجموعة من المصريين".

ولفت أحمد موسى إلى أن "ما رأيناه تجاه المصريين في ليبيا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة تستحق العقاب".
 
واستطرد الإعلامي أحمد موسى الإرهابيين "مصر لن تترك حق أبنائها الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا على يد ميليشيا السراج وأردوغان".
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