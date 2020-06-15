كل سنة وانت طيب يا ملك .. محمد كريم يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

وعلق محمد كريم على الصورة قائلا : كل سنة وانت طيب يا ملك ودايمًا مفرحنا ومشرفنا في الدنيا كلها حبيبي".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : " احلي صوره دي ولا ايه ، ‎اللي مشرفين بلدكم مصر، ‎يا مشرفنا يا محمد ورافع راسنا".

اقرا ايضا :

يتواجد الفنان محمد كريم حاليا في أمريكا، حيث كان يصور فيلما جديدا هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة التصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهزا للتصوير في أي وقت.





ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج؛ وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور.





ويعد هذا الدور بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود، حيث يعرض الفيلم حاليا علي منصات نيتفليكس و أمازون بعد النجاح الذي حققه الفيلم سينمائيًا.